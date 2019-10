John Travolta (65, "Pulp Fiction") wurde 1978 durch seine Rolle als Danny Zuko im Filmklassiker "Grease" weltberühmt. Und den Charakter hat der Schauspieler offenbar noch immer im Blut: Auf dem Filmfestival in Rom erschien der 65-Jährige in einem Look, der stark an sein Alter-Ego erinnerte.

Zur schwarzen Lederjacke trug der "Pulp Fiction"-Darsteller ein enganliegendes, schwarzes T-Shirt. Dazu kombinierte er eine schwarze Hose - was den legendären Zuko-Look perfekt machte. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass der Streamingdienst HBO Max an einem Serienableger von "Grease" arbeitet. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtete, wird sich die Serie "Grease: Rydell High" um die Geschehnisse in der gleichnamigen High School drehen, die Danny (Travolta) und Sandy (Olivia Newton-John, 71) im Originalfilm besuchten.