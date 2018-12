Beim Hainan International Film Festival zeigte sich Hollywood-Star Johnny Depp (55, "Transcendence") von seiner besten Seite. Zusammen mit seinem "Chocolat"-Co-Star Juliette Binoche (54) trat er am Sonntag gut gelaunt bei der Veranstaltung in China auf. Der 55-Jährige machte in seinem dunklen Anzug mit weißem Hemd und Fliege einen eleganten Eindruck. Im Sommer noch hatten sich Fans Sorgen um den Schauspieler gemacht, nachdem er bei Auftritten mit seiner Rockband Hollywood Vampires erschöpft und abgemagert gewirkt haben soll.

Jetzt erstrahlt Johnny Depp also wieder in Bestform. Noch mehr glänzte in China allerdings seine Begleitung: Juliette Binoche präsentierte ein mit Juwelen besetztes, gemustertes Maxi-Kleid. Die langärmlige Kristall-Robe stammt von Balmain. Die Schauspielerin kombinierte dazu goldene High Heels, als Accessoires dienten ansonsten nur kleine, grüne Ohrringe. Ihre dunkle Mähne hatte die 54-Jährige zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Ihr natürlich gehaltenes Make-up lenkte kaum von der glitzernden Designerrobe ab, die an diesem Abend alle Blicke auf sich zog.