Bella Hadid, Kendall Jenner oder Hailey Bieber haben sie getragen: Die Turnschuhe Jordan 1 sind immens populär, nicht nur bei Promis. Der Hype hat Gründe. Von Finn Dosda

Er gilt als der größte Basketballer aller Zeiten: Erst kürzlich hat Netflix Michael Jordan mit der Dokumentation "The Last Dance" ein Denkmal gesetzt. Der inzwischen 58 Jahre alte Sportler hat in seiner Zeit als aktiver Basketballer vor allem für die Chicago Bulls gespielt, mit ihnen gewann er sechsmal die Meisterschaft. Daneben wurde er zweifacher Olympiasieger, unter anderem als Teil des legendären Dream Team, das 1992 in Barcelona glänzte.

Jordan war auch als Modeikone einflussreich. Bis heute ist seine Turnschuhlinie Air Jordan populär. Michael Jordan selbst trug zum Ruhm der Modelle bei: Seit seinem fünften Profi-Spiel 1984 stand er bei Nike unter Vertrag und trug die heute als Jordan 1 bekannten Schuhe. Die waren in den Farben Rot und Schwarz gehalten, was ein Problem darstellte: Das entsprach nicht dem Dresscode der Basketball-Liga NBA, da die Schuhe eigentlich zu 51 Prozent weiß sein mussten.

Jordan musste für jedes Spiel 5000 Dollar Strafe zahlen. Eine Summe, die Nike für ihn übernahm. Das Investment zahlte sich aus: Es verschaffte den Schuhen große Publicity und trug zum bis heute anhaltenden Ruhm bei.

Promis wie Bella Hadid tragen Air Jordan

Es folgten bis heute 36 reguläre Modelle, dazu kommen unzählige limitierte Ausgaben. Seit dem Frühjahr 2021 ist der Hype um die Schuh der Air-Jordan-Reihe von Nike wieder neu entfacht worden, vor allem das Jordan Einser Modell. Das hat mehrere Gründe: So hat Nike im Frühjahr 2021 eine Werbekampagne für Air Jordan gestartet mit Berühmtheiten wie Bella Hadid oder Hailey Bieber, die diese auch privat trugen. Zudem hat die Netflix-Doku den Hype weiter befeuert.

Dank dieses Trends muss man für Jordans tief in die Tasche greifen. Besonders dann, wenn man ein Design haben möchte, das es nicht mehr zu kaufen gibt, zum Beispiel das Obsidian Design. Wenn man ein neues Design haben will, kann man das schon für den 100 bis 200 Euro kaufen. Allerdings muss man schnell sein, da die Schuhe oft in Sekunden ausverkauft sind und dann für sehr viel mehr Geld auf anderen Websites zu kaufen sind.

Dies scheint allerdings ein maßvoller Preis zu sein verglichen mit den Preisen für Modelle wie Jordan 1 oder Jordan 4. Diese sind inzwischen Sammlerstücke und werden auf Seiten wie StockX als Spekulationsobjekte gekauft und verkauft. Mit bis zu 6500 Dollar pro Paar.

Aber auch diese unfassbaren Preise kommen nicht mal im Geringsten an die teuersten Air Jordan Schuhe heran. Nur zwei Beispiele: Ein von Jordan persönlich getragenes Paar wurde im August 2020 für 615.000 Dollar versteigert. Ein ebenfalls von Michael Jordan getragenes und signiertes Paar wechselte im Oktober 2021 für sagenhafte 1,5 Mio. Dollar den Besitzer.

Dagegen sind 200 Euro für ein neues Paar Jordan 1 geradezu ein Schnäppchen.