Schauspielerin Julia Dietze (38, "Fack ju Göhte 3") wählte für ihren Auftritt bei der Deutschlandpremiere von "Iron Sky - The Coming Race" am Sonntag in Berlin ein fließendes, bodenlanges Chiffonkleid mit asymmetrischem Träger in einem sanften Nudeton. Dank der geschickt drapierten Lagen erinnerte das Outfit der 38-Jährigen an eine griechische Göttin.

Dazu kombinierte Dietze eine funkelnde Clutch und High Heels in Silber sowie eine goldene Armspange und silberne Fransenohrringe. Ihre Haare hatte die Schauspielerin locker zusammengesteckt, einige gekreppte Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Mascara, Rouge und roter Lippenstift rundeten ihren Premieren-Look perfekt ab.