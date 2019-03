Rita Wilson (62, "Schlaflos in Seattle") kann sich seit neuestem über einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame freuen. An diesem wichtigen Tag bekam sie Unterstützung von ihrer Kollegin: Julia Roberts (51, "Pretty Woman"). Die Schauspielerin strahlte in einem grünen Zweiteiler bestehend aus High-Waist-Hose und Blazer. Sie kombinierte das Outfit mit einer rosa getönten Sonnenbrille und einer auffälligen Umhängetasche von Salvatore Ferragamo. Die kleine Handtasche war bunt gestreift in Regenbogenfarben und wurde dadurch zum echten Eyecatcher.

Dieses Muster griff Roberts mit ihren Schuhen wieder auf - nur etwas dezenter: Die Absätze der schwarzen Stiefeletten leuchteten bunt. Die Oscar-Gewinnerin entschied sich außerdem für mehrere silberne und goldene Ketten und Ringe. Das Make-up hielt sie mit nudefarbenem Lippenstift, etwas Rouge und Mascara hingegen schlicht. Die Blondine stylte ihre Haare zu leichten Locken, kämmte sie zu einem Seitenscheitel und vollendete so den Look.