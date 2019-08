Look des Tages

Hollywood-Star Julianne Moore (58) bewies bei einem TV-Termin in New York Mut zur Farbe. Die Schauspielerin besuchte die US-Show "Good Morning America" in einem rosafarbenen Hosenanzug. Der weitgeschnittene Zweiteiler harmonierte perfekt zu den roten Haaren der Schauspielerin. Unter dem tief ausgeschnittenen Blazer blitzte ein helles Top hervor.

Auf ausgefallene Accessoires verzichtete Moore. Schwarze Pumps sowie eine kleine Henkeltasche in Beige rundeten den Look ab. Beim Make-up setzte die Oscarpreisträgerin auf dezentes Rouge und zarten Lipgloss. Die Haare trug sie in leichten Wellen im Mittelscheitel. Manchmal ist weniger eben mehr.