Sein Schnurrbart ist Geschichte - zumindest fürs Erste. Popstar Justin Bieber (25, "Changes") hat auf seinem offiziellen Instagram-Account die Rasur seines Oberlippenbartes dokumentiert. In seiner Story ist in einigen Clips zu sehen, wie er selbst vor einem Spiegel zum Rasierer greift. Das Endergebnis veröffentlichte er in Form eines Fotos. "Milchgesicht Bieb" steht in dem Bild geschrieben. Dazu lässt er seine Fans wissen, dass sein Schnurrbart im Urlaub sei, zu gegebener Zeit allerdings zurückkehren werde.

Eine Dame scheint dem Schnurrbart nicht nachzutrauern: Ehefrau Hailey Bieber (23). Sie kommentiert das Foto von ihrem wieder glattrasierten Ehemann mit "yeeeeee" und einem Emoji mit Herzchenaugen. Vielleicht kann das Model verhindern, dass der Schnurrbart jemals wieder aus dem Urlaub zurückkommt?