Justin Bieber ließ sich bereits zahlreiche Tattoos stechen. In seinem neuen Musikvideo ist jedoch keine der Körperverzierungen zu sehen.

Justin Bieber (26, "Holy") ließ sich seit dem Beginn seiner Karriere vor gut zwölf Jahren zahlreiche Tattoos auf Oberkörper, Arme und Beine stechen. In seinem neuen Musikvideo zu "Anyone" zeigt er sich nun als eine Art junger "Rocky Balboa" - ohne jegliche Körperverzierung.

Im dem neuen Clip, der in der Silvesternacht (31. Dezember) veröffentlicht wurde, ist Bieber als Boxer zu sehen, der unter anderem zu Hause trainiert, ein Glas rohe Eier trinkt und in den Ring steigt. Nachdem er seinen letzten Kampf scheinbar bereits verloren hat, schafft es Bieber wider Erwarten, noch einmal aufzustehen und seinen Gegner endgültig auf die Matte zu schicken. Am Ende des Videos hält der Musiker einen Weltmeistergürtel in die Höhe und küsst seine fiktive Freundin, gespielt von Schauspielerin Zoey Deutch (26, "Why Him?").

Verwandlung in Unterwäsche

Die Arbeit der Maskenbildner, die in mühsamer Kleinstarbeit alle Tattoos des Sängers überdecken mussten, dokumentierte Justin Bieber in einem Zeitraffer-Video, das er am Freitag (1. Januar) auf der Social-Media-Plattform Instagram postete. Nur in Unterwäsche sitzt der 26-Jährige darin auf einem Stuhl, der stundenlange Prozess wird in erhöhter Geschwindigkeit gezeigt. "Fühlt sich so komisch an, dich ohne Tattoos zu sehen", kommentierte ein Fan den Clip. Ein anderer fühlt sich ins "Jahr 2010" zurückversetzt.