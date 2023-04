Eleganter als Austin Butler und Kaia Gerber war am Mittwoch niemand auf dem roten Teppich der "Time 100"-Veranstaltung.

Kaia Gerber (21) und Austin Butler (31) haben sich auf dem roten Teppich der "Time 100"-Gala in New York City stylish und elegant gezeigt. Die beiden hatten auch etwas zu feiern: Butler war von dem Magazin unter die "100 Most Influential People of 2023" gewählt worden.

Der "Elvis"-Darsteller trug zu dem Anlass einen schwarzen Anzug mit seidenem Revers und ebenso schimmernder Krawatte. Die Tochter von Cindy Crawford (57) griff zu einem silbergrauen Neckholder-Kleid mit hohem Kragen und tiefem Rückenausschnitt. Dazu setzte Gerber auf offene, leicht gewellte Haare und zurückhaltendes Make-up. Auch beim Schmuck ging es dezent zu: Gerber trug lediglich ein weißes Perlenarmband, das gut zu ihren weißen Fingernägeln passte.

Noch immer sehr verliebt

Das Model und der Schauspieler wurden vor knapp 1,5 Jahren das erste Mal zusammen gesehen, bei der Met-Gala 2022 gaben sie ihr Red-Carpet-Debüt. Laut Körpersprache können die beiden noch immer nicht die Hände voneinander lassen. Auf den Bildern der Fotografen steht Gerber ihrem Freund zugewandt, er hat seine Hand auf ihrem unteren Rücken platziert, sie ihre auf seiner Hüfte.