Zur Verleihung der Inspiration Awards in Los Angeles hätte Schauspielerin Kaley Cuoco (32) wohl kaum ein süßeres Outfit wählen können. Sie trug ein niedliches Minikleid in Schwarz, das von oben bis unten mit rosa- und korallfarbenen Kussmündern übersäht war. Eine Maxi-Rüsche, die sich an der rechten Seite des Kleides von der Schulter bis zum Saum zog, verlieh dem Kleid Eleganz. Der Gürtel um die Taille betonte nicht nur die schlanke Figur des "The Big Bang Theory"-Stars, sondern war mit der großen, glitzernden Schnalle mit Kussmund-Motiv ein extra Hingucker.

Zum verspielten Look kombinierte Cuoco flache Sneakers in Hellrosa. Ihr pinker Nagellack passte perfekt zum Ton ihres Lippenstiftes. Rosafarbener Rouge und ein kräftiger Eyeliner machten das sommerliche Abend-Make-up perfekt. Ihr blondes Haar trug die 32-Jährige zu einem hohen Zopf, der ihr in langen Wellen über die Schultern fiel.