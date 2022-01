Kanye West und Julia Fox haben bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich in Paris mit einem Partnerlook geglänzt.

Kanye West (44) und Julia Fox (31) haben am 23. Januar bei der Kenzo-Fashionshow auf der Pariser Fashion Week alle Blicke auf sich gezogen. Der Rapper und die Schauspielerin zeigten sich im lässigen Denim-Look.

Zu einer hellen Oversize-Jacke aus besagtem Stoff kombinierte West eine Hose in selbigem Ton. Zu dem Komplett-Look kombinierte er Stiefel, Handschuhe und Sonnenbrille jeweils in Schwarz. Fox zeigte sich in einer etwas dunkleren, kurzen Denim-Jacke, die die Sicht auf ihre durchtrainierten Bauchmuskeln freigab und diese Perfekt zur Geltung brachte.

Detail erinnert an Madonna

Zu einem Blickfang an der Jacke wurden zudem die Brust-Details, die an Madonnas (63) ikonischen Kegel-BH erinnerten. Die 31-Jährige kombinierte dazu eine weite Jeans und geraffte Jeans-Stiefel. Fox komplettierte den aufregenden Look mit einer schwarzen Handtasche, schwarzen Handschuhen und goldenen Statement-Ohrringen. Ihre Haare hatte sie sich im Sleek-Look zu einem Dutt frisiert und ihre Augen mit dunklem Lidschatten betont.

Anfang Januar haben Kanye West und Julia Fox ihre Beziehung öffentlich gemacht. In einem Artikel für das Magazin "Interview" bestätigte die Schauspielerin, dass sie und der Rapper ein Paar sind. Gleichzeitig veröffentlichte das Magazin eine Reihe intimer Fotos der beiden. "Ich habe Ye an Silvester in Miami getroffen und wir hatten eine sofortige Verbindung", schrieb Fox in dem Artikel mit dem Titel "Date Night". "Alles zwischen uns ist ganz natürlich passiert. Ich weiß nicht, wohin die Dinge gehen, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann liebe ich es."