Look des Tages

Die mexikanische Schauspielerin Karla Souza (33) hat bei den Latino Media Awards alle Blicke auf sich gezogen. Der Serien-Star, bestens bekannt als Laurel Castillo in der amerikanischen Hit-Serie "How to Get Away with Murder", erschien in einem eleganten Plissee-Kleid in Silber. Die ärmellose, leicht glänzende Robe reichte ihr bis übers Knie. Um die Hüfte bestach das Outfit durch eine breite Stoffbahn, die wie ein Gürtel wirkte, und Souzas schlanke Figur zusätzlich betonte.

Die Schauspielerin ließ das Kleid für sich wirken, setzte aber mit ihren gelben, offenen High Heels einen Farbtupfer. Auf Accessoires verzichtete sie größtenteils, lediglich ein zarter, silberner Ring zierte ihre linke Hand. Die dunklen Haare fielen ihr in leichte Locken gelegt offen auf die Schultern. Ein dezentes Make-up rundete den Auftritt perfekt ab.