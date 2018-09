Karlie Kloss (26) und Unternehmer Joshua Kushner (33) haben sich Ende Juli verlobt. Wann sich das Model und der Bruder von Donald Trumps (72) Schwiegersohn Jared Kushner (37) das Jawort geben wollen, ist bisher nicht bekannt. Doch von ihrem Hochzeitskleid hat Kloss bereits eine sehr genaue Vorstellung: Die 26-Jährige würde gerne so schön aussehen, wie Herzogin Meghan (37, "Suits") an ihrem großen Tag.

So soll ihr großer Tag werden

Die Herzogin von Sussex und ehemalige Schauspielerin sei eine Inspiration in Sachen Hochzeits-Look: "Sie sah an ihrem Hochzeitstag wunderschön aus", sagte Kloss der Lifestyle-Seite "Refinery29". Und wie stellt sich die 26-Jährige ihren großen Tag vor? "Ich glaube, das ist ein Tag, an dem man einfach glücklich, schön und nicht gestresst sein will", so Kloss weiter. Was eine Braut an ihrem Hochzeitstag besonders hübsch mache, sei das Strahlen von innen.

Herzogin Meghan hatte mit ihrem schlichten, eleganten Brautkleid aus Seide für eine kleine Überraschung gesorgt. Das Dress mit der fünf Meter langen Schleppe wurde von der britischen Designerin Clare Waight Keller (48) kreiert, die für das französische Label Givenchy arbeitet.