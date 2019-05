Trotz des immensen Star-Rummels schaffte es Model Karolina Kurková (35) bei der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Premiere am Dienstag in Cannes aufzufallen. Die Signalfarbe Pink machte ihr eher klassisch geschnittenes, schulterfreies Abendkleid zum echten Hingucker. Zusätzliche farbliche Highlights zauberte der Flower-Print in Türkis auf die Seidenrobe des italienisches Modehauses Etro.

Dazu kombinierte Kurková lediglich auffallende Ohrhänger und einen Ring am Zeigefinger; auf eine Halskette verzichtete sie dagegen. Auch beim Make-up hielt sie sich dezent zurück und setzte nur auf Mascara, Rouge und Lipgloss. Das blonde Haar hatte sie zum Mittelscheitel und streng nach hinten frisiert. Nichts stahl dem Kleid die Show.