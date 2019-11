Für den guten Zweck macht sie sich gerne schick: "Fremd Fischen"-Schauspielerin Kate Hudson (40) zog am Samstag (9. November) in Culver City, Kalifornien in einem Traum in Gold alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Danny Fujikawa (33) flanierte sie bei der alljährlichen "Baby2Baby"-Wohltätigskeitsgala über den schwarzen Teppich. Bei dem Event werden Spenden für Kinder gesammelt, die in Armut leben.

Die Tochter von Hollywood-Veteranin Goldie Hawn (73, "Der Club der Teufelinnen") entschied sich für ein glamouröses schulterfreies Abendkleid in der Farbe Gold, das das Dekolleté durch einen gekonnt eingearbeiteten Schlitz betonte. Die schimmernde Robe kombinierte sie mit einer dunkelgrünen Clutch sowie einer gold- und silberfarbenen Halskette mit dazu passenden Ohrringen. Ihre blonde Mähne ließ die dreifache Mutter in leichten Locken offen über den Rücken fallen. Perfekt machte Hudson ihren strahlenden Look mit Smokey-Eyes und einem leicht glänzenden Lipgloss.

Danny Fujikawa, der Vater von Hudsons einjähriger Tochter Rani Rose, begleitete seine Partnerin in einem klassisch schwarzen, schmal geschnittenen Anzug mitsamt Fliege, setzte dem typischen Glamour-Look seiner Freundin aber dennoch ein raueres Element entgegen: seinen wild gewachsenen Bart.