Ende Mai hat Schauspielerin Kate Mara (36, "House of Cards") die Geburt ihres ersten Kindes via Instagram bestätigt. Nun hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jamie Bell (33, "Billy Elliot") die Premiere seines neuen Films "Skin" in Los Angeles besucht und dabei ihren After-Baby-Body präsentiert. Die Neu-Mama trug ein hochgeschlossenes, langärmeliges Oberteil im bunten Stilmix sowie einen kurzen schwarzen Rock mit floralem Muster.

Zu ihrem Outfit kombinierte Kate Mara schwarze Lack-Pumps und eine schwarze Clutch. Schwarz lackierte Fingernägel, Smokey Eyes und streng zum Seitenscheitel frisierte Haare rundeten den Look ab. Ehemann Jamie Bell hatte sich für einen klassischen schwarzen Anzug samt Lackschuhen und dunkler Krawatte mit weißen Punkten entschieden.

Ende Februar 2019 hatte Mara via Instagram ihre Schwangerschaft bestätigt. Ende Mai folgte das erste Foto nach der Geburt, das die Füße ihrer Tochter zeigt. Die Schauspieler haben im Juli 2017 ihre Hochzeit via Social Media bekanntgegeben. Ein Paar sollen sie Medienberichten zufolge bereits seit Herbst 2015 sein. Gemeinsam standen sie einst für "Fantastic Four" (2015) vor der Kamera. Jamie Bell hat aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Evan Rachel Wood (31, "Westworld") zudem einen Sohn.