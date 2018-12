Kate Moss (44) zeigt, wie es geht: Bei der Dior Homme Fashion Show in Tokio trug das Model einen grauen Männer-Blazer in Knie-Länge aus der 2019 Pre-Fall-Kollektion des Labels. Darunter kombinierte die Stil-Ikone eine durchsichtige Bluse in blassem Rosa und setzte damit einen passenden Akzent zu dem groben Tweed-Mantel. Eine graue High-Waist-Anzughose mit weitem Bein und schwarze Ankle Boots komplettierten den Look.

Zu der Faltenbluse farblich passend trug Moss einen hängenden Ohrring und eine schlichte Kette. Die Haare ließ sie in leichten Wellen über die Schultern fallen und hielt das Make-up mit einem blassrosafarbenen Lippenstift dezent. Auf dem Event zeigte sich das Model an der Seite von Nikolai von Bismarck (30), mit dem sie seit drei Jahren glücklich ist. Zudem hatten Bella Hadid (22) und David Beckham (43) in der ersten Reihe der Show Platz genommen.