Erst wurde die alljährliche TV-Show abgesagt, dann verplapperte sich "Victoria's Secret"-Engel Shanina Shaik (28) gegenüber "The Daily Telegraph". Schenkt man ihren Ausführungen Glauben, wird es in diesem Jahr erstmals keine "Victoria's Secret"-Fashion-Show geben. Weder im Fernsehen noch auf dem Laufsteg. Modelkollegin Kate Upton (30) scheint darüber nicht traurig zu sein. Sie ließ bei ihrem Auftritt in der TV-Show "Watch What Happens Live" nun sogar anklingen, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, dass es so kommen musste.

"Wir haben es satt, immer den gleichen Körpertyp zu sehen", sagte die 30-Jährige in der Sendung mit Gastgeber Andy Cohen (51). Anstatt ausschließlich dünne Models auf dem Laufsteg zu sehen, müsse und sollte in ihren Augen darauf mittlerweile "jede Frau vertreten sein". Ihre Devise lautet: Inklusion und Body-Positivity sind jetzt gefragt. Sei dies - wie beispielsweise bei den bisherigen "Victoria's Secret"-Shows - nicht der Fall, so fände Upton die jeweilige Veranstaltung "zum Gähnen langweilig".