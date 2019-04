Schauspielerin Katie Holmes (40, "Date mit Hindernissen") war der Hingucker auf dem roten Teppich beim Chanel Künstler-Dinner im Rahmen des Tribeca Film Festivals am Montag in New York. Für das Event hatte sich der US-Star in eine Leder-Kombi geworfen. Der klassisch-feminine Zweiteiler bestand aus einem zweireihig geknöpften Blazer mit Dreiviertelärmeln und einer schmal geschnittenen, ebenfalls dreiviertellangen Hose.

Dazu kombinierte Holmes schwarze High Heels. Doch ihr Outfit war nicht komplett Ton in Ton. Denn eine Umhängetasche in der Trendfarbe Korallrot leuchtete mit den blauen Fingernägeln um die Wette. An ihrem Hals funkelten zudem zwei zarte Ketten. Das Make-up hielt sie allerdings dezent, lediglich die Augen hatte sie mit einem Lidstrich und Mascara betont. Die schulterlangen Haare trug sie als Long Bob.