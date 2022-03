Katie Holmes zeigt sich im weißen Zweiteiler bei einem Event in New York.

Schauspielerin Katie Holmes hat im weißen Zweiteiler bei der Eröffnung der neuen Touristenattraktion RiseNY in New York geglänzt.

Katie Holmes (43) hat bei der Eröffnung einer neuen Flugsimulation mit dem Namen RiseNY in New York in einem weißen Hosenanzug geglänzt. Unter dem Blazer blitzte ihr BH hervor. Ihr Dekolleté betonte sie zudem mit einer goldenen Halskette inklusive Kristallanhänger. Dazu kombinierte die US-Schauspielerin pinkte Riemchen-Pumps. Für einen weiteren Farbtupfer sorgte ihr leuchtender Lippenstift. Ihre Haare hatte Holmes zu einer wilden Löwenmähne frisiert.

Die 43-Jährige besuchte das Event gemeinsam mit weiteren Stars. Mit von der Partie waren unter anderem "How I met your mother"-Schauspieler Neil Patrick Harris (48), sein Mann David Burtka (46) und ihr gemeinsamer Sohn. Die neue Touristenattraktion in Midtown Manhattan bietet den Besuchern einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Stadt.

Holmes ist ein Multitalent

Der Hollywood-Star ist auch abseits des roten Teppichs viel beschäftigt. In ihrem neuen Film "Rare Objects" wird Katie Holmes die Hauptrolle spielen. Sie ist aber auch als Regisseurin, Produzentin und Co-Autorin dafür tätig. Das Projekt ist eine Adaption von Kathleen Tessaros (56) gleichnamigen Roman. Die Produktion hat bereits im November 2021 in New York begonnen.