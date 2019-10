Katie Holmes (40, "Dawson's Creek") hatte mit ihrer Mutter Kathleen eine ganz besondere und gut gelaunte Begleitung bei der Ballett-Herbst-Gala in New York dabei. Die 40-Jährige wählte für ihren Auftritt auf dem roten Teppich zudem ein besonders auffallendes Outfit: Die US-Schauspielerin erschien in einem wadenlangen Satinkleid in Orange. Darüber trug sie einen langen Mantel in derselben Farbe.

Ihre Mutter sorgte mit ihrem Outfit dafür, dass ihre berühmte Tochter zusätzlich hervorstach. Denn sie hatte eine schlichte, aber elegante Bluse-Hose-Mantel-Kombination in Weiß-Schwarz-Schwarz gewählt. Beide Damen kombinierten schwarze Pumps zum jeweiligen Look. Das schönste Accessoire war das Freudestrahlen auf ihren Gesichtern.