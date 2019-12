Look des Tages

Katy Perry (35, "Roar") hat am Freitagabend Schwung in den KIIS FM's iHeartRadio Jingle Ball in Los Angeles gebracht - und das nicht nur aufgrund ihrer Bühnenperformance. Zuvor posierte sie in einem aufregenden, roten Bustierkleid für die Fotografen. Die Spitzeneinsätze schmiegten sich dabei eng an den Oberkörper der Sängerin, der voluminöse Tüllrock eignete sich hervorragend für ausladendes Posing.

Ergänzt hatte Perry ihr Outfit mit roten Satin-Pumps sowie einem ebenfalls rot schimmernden Barett, das dem Look einen gewissen Frankreich-Schick verlieh. Die funkelnden Ohrringe in Zuckerstangen-Form sorgten zudem für einen Hauch Weihnachten auf dem roten Teppich. Auf weitere Accessoires, abgesehen des Verlobungsringes von Schauspieler Orlando Bloom (42), verzichtete die 35-Jährige. Stattdessen überzeugte sie mit einem ausdrucksstarken Make-up: Ein verführerischer Augenaufschlag mit dichtem Wimpernkranz und rote Lippen rundeten den Auftritt ideal ab.