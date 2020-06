Sängerin Katy Perry (35, "Roar") hat ihren Fans ein Babybauch-Update via Instagram gegeben: Auf zwei Bildern ist die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik") in einem besonderen Schwangerschaftslook zu sehen: Perry posiert vor einer Wüstenlandschaft in einem Batik-Kleid, das aus einem Farbenmix aus Schwarz, Orange, Türkis und Violett besteht. An Ärmeln sowie am Ausschnitt ist das Kleid durch Fransen und goldenen Applikationen verziert. Unter dem Midi-Kleid kommt Perrys deutlich gewölbter Bauch perfekt zur Geltung. Braune Sandalen und goldene Statement-Ohrringe komplettierten das Outfit. Ihr Haare hatte sich die Sängerin im Sleek-Look frisiert.

Zu den Bildern postete die Sängerin eine Reihe von Songzeilen, weshalb Fans auf neue Musik der Sängerin hoffen. Perrys neues Album soll am 14. August 2020 erscheinen. Anfang April gaben Perry und Bloom bekannt, dass sie sich auf eine Tochter freuen. "Es ist ein Mädchen", verkündete die Sängerin freudig zu einem Instagram-Bild, das den breit grinsenden Bloom mit rosafarbener Creme im Gesicht zeigte. Das Paar wollte sich noch vor der Geburt des Babys das Jawort geben, musste die Hochzeit wegen der Corona-Krise aber vorerst absagen.