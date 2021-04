Sängerin und TV-Jurorin Katy Perry hat ihre Fans mit einem neuen Haarstyling überrascht - und damit an ihren alten Look erinnert.

Katy Perry (36, "Prism") überrascht ihre Fans gerne mit ausgefallenen Outfits und Looks. Dieses Mal war es aber ihr Haarstyling, das alle Blicke auf sich zog. Die seit Längerem als Blondine bekannte Sängerin postete auf Instagram ein Foto, das sie bei einem Auftritt als "American Idol"-Jurorin zeigt - ihre Haare präsentiert sie dabei als lange, schwarze Mähne. Bei ihrer überraschenden Verwandlung hat sie sich offensichtlich einer Perücke bedient. In einem kurzen Clip, in dem Perry zu ihren Fans spricht, ist der neue Look dann noch einmal genauer zu sehen.

Perry, die bei ihrem TV-Auftritt ein schwarzes Midikleid mit funkelnden, bunten Steinen von Dolce & Gabbana trug, erinnerte mit dem neuen Haarstyling an vergangene Zeiten. Vor einigen Jahren entschied sich die Sängerin, ihren dunkelhaarigen Signature-Look gegen platinblonde Haare einzutauschen. Diese trägt sie abwechselnd als Pixie Cut oder auch mal länger als Bob oder in langen Wellen gelegt. Dass sie sich von ihrem dunklen Look nicht ganz trennen kann, bewies sie zuletzt auch im Februar und Anfang April 2021, als sie sich ebenfalls auf Instagram mit langer Wallemähne in einem dunklen Ton zeigte.