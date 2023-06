Für sommerliche Bräune können wir in die Fashion-Trickkiste greifen. Die Trendfarben Rot und Flieder sorgen für einen schönen Sommerteint.

Wem im Sommer die Zeit für langes Bräunen und Relaxen in der Sonne fehlt, kann in die Fashion-Trickkiste greifen. Diese drei Trendfarben machen nicht nur modisch etwas her, sondern lassen uns auch optisch um einige Nuancen brauner aussehen.

Lady in Red!

Eine der derzeit begehrtesten Farben ist Rot, sowohl auf festlichen Anlässen wie Hochzeiten als auch im Alltag. Hailey Bieber (26) zeigt auf Instagram ein bauchfreies Streifentop mit Carmenausschnitt in Rot, das ihren strahlenden Sommerteint in Szene setzt. Dazu trägt sie einen kurzen Jeansrock mit schwarzem Gürtel und eine schmale Sonnenbrille.

Urlaubs-Feeling dank Türkis

Das knallige Neonfarben optisch für braunere Haut sorgen, beweist einmal mehr Chiara Ferragni (36). Die Fashion-Bloggerin wählte für ihren Urlaub auf Capri ein knappes Crop-Top mit Schnürung in Türkis. Die Farbe hebt zudem die blauen Augen der Italienerin hervor.

Blumiges Flieder

Zu guter Letzt darf die aktuelle Trendfarbe Flieder nicht fehlen, der offenbar auch Fashion-Influencerin Caro Daur (28) verfallen ist. Auf Instagram zeigte sie erst vor wenigen Wochen ein midilanges Neckholder-Kleid mit Plisseerock und verspielten Raffungen. Der blumige Farbton hebt die angebräunte Haut der 28-Jährigen schön hervor.