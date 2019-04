Knalliger geht's kaum: Kelly Clarkson (36, "Because of You") überraschte auf dem Fototermin zum Animationsfilm "UglyDolls" in Los Angeles mit einem auffälligen pinken Kleid. Die hochgeschlossene Robe schimmerte durch den Satinstoff und verlieh Clarksons Look den nötigen Glamour. Ein schlichter schwarzer Gürtel mit silberner Schnalle betonte ihre Taille. Der untere Teil des Kleides fiel als Wasserfallrock hinab und ließ Clarksons sexy Boots durchblitzen.

Extra spitz und überall mit Nieten besetzt: Die schwarzen High-Heel-Stiefeletten der Sängerin waren ein zusätzlicher Hingucker. Passend dazu trug Clarkson ihre Nägel sowie geometrische Ohrringe in Schwarz. Ihr Make-up wählte sie gekonnt glamourös: Ein kupferfarbener Eyeliner ließ die Augen der 36-Jährigen strahlen. Ihre vollen Lippen setzte sie mit zartem Gloss in Szene. Clarkson trug ihre blonde Mähne mit sanften Wellen und einem tiefen Seitenscheitel.