Sängerin Kelly Rowland erschien zur Premiere von "Babylon" in einem knallroten Rüschenkleid und war damit der Hingucker des Abends.

Destiny's-Child-Sängerin Kelly Rowland (41) glänzte in einem majestätischen weinroten Kleid bei der Premiere von "Babylon" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles.

Der obere Teil der Robe bestand aus einem aufwendigen Rüschen-Design, das einen hochgeschlossenem Kragen bildete und zugleich den Blick auf viel nackte Haut freigab. Der untere Teil war ein überbodenlanger plissierter Rock. Das Hingucker-Dress des Abends komplettierte die US-Amerikanerin mit knallrotem Nagellack. Beim eher dezent gehaltenen Make-up legte sie den Fokus auf die Augen. Das Haar hatte sie zu einem stylischen Pixie frisiert. Ansonsten funkelte noch etwas Silberschmuck an Rowlands Ohren und Fingern.

Darum geht es in "Babylon"

Die Hauptrolle in Babylon spielt Margot Robbie (32), deren Figur Nellie LaRoy ein verrücktes und gegen alle Konventionen verstoßendes Starlet ist, das weitgehend auf dem Leben der skandalumwitterten Clara Bow (1905-1965) basiert, Hollywoods ursprünglichem It-Girl und erstem Sexsymbol der Stummfilmzeit.