Mit ihrem engelsgleichen Auftritt bei den CFDA-Awards am gestrigen Montag in New York raubte US-Modell Kendall Jenner (23) so manchem den Atem. Das Kleid in fransiger Federoptik spielte durch seinen asymmetrischen Schnitt gekonnt mit den Reizen der brünetten Schönheit. So zeigte sie einerseits viel Bein, andererseits aber auch viel Schulter und Dekolleté. Die High Heels passten farblich perfekt zum zarten Pastell-Ton des Minikleides.

Der romantische Look wurde durch die lockere Hochsteckfrisur betont, aus der sich mädchenhaft-kokett einige Strähnen gelöst hatten. Dazu wählte Jenner ein dezentes Make-up. Schlichter Silberschmuck rundete das engelsgleiche Outfit ab.