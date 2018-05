So sieht es also aus, wenn zwei Models gemeinsam im Badezimmer relaxen - oben ohne! Hailey Baldwin (21) und Kendall Jenner (22, "Keeping Up With the Kardashians") haben sich gegenseitig geknipst und die dazugehörigen Fotos auf Instagram veröffentlicht.

Am Waschbecken und in der Badewanne

Jenner hat es sich am Rande eines Waschbeckens bequem gemacht und trägt nur ein Calvin-Klein-Unterhöschen. Sie hat ein großes Handtuch um den Kopf gewickelt und verdeckt mit ihrem Arm gekonnt ihre eigentlich entblößte Brust. In der Hand hält sie offenbar ein Glas Wein. "Knochentrocken", ist ihr einziger Kommentar zu dem Bild.

Baldwin sitzt unterdessen in einer Badewanne und hält ebenfalls ein Weinglas in der Hand. Ihr Körper wird nur vom Badeschaum bedeckt. Sieht ganz danach aus, dass die beiden zusammen einen äußerst entspannenden Mädelsabend hatten.