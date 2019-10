Look des Tages

Schauspielerin Kerry Washington (42, "Scandal") bringt Farbe in das triste Herbst-Wetter von New York. Für ihren Auftritt in einer US-Talkshow wählte die 42-Jährige ein lilafarbenes Ensemble von Sally LaPointe. Das Outfit bestand aus einem weiten Rollkragenpullover mit Trompetenärmeln und einer weiten Hose in Schlangenlederoptik.

Auch der Rest des Looks war Ton in Ton. Die Schauspielerin kombinierte dazu lilafarbene High Heels von Casadei. Beim Make-up sorgte der Lippenstift in der auffallenden Farbe für einen Hingucker. Große silberne Kreolen blitzten unter ihrem gewellten, zum Seitenscheitel frisierten Bob hervor und rundeten den farbenfrohen Herbst-Look perfekt ab.