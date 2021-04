Wie bleibt man mit 62 Jahren jung wie eh und je? US-Schauspieler Kevin Bacon hat es in einem Interview verraten.

US-Schauspieler Kevin Bacon (62, "Footloose") hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über sein jung gebliebenes Ich gesprochen. "Ich habe gute Gene", witzelte Bacon auf die Frage nach seinem Beauty-Geheimnis. Dann verrät er doch noch ein paar Tricks, wie er sich fit hält: "Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex. Guter Sex ist wichtig", so der Schauspieler. Auf der Leinwand oder im TV trage er zudem noch Make-up, was "enorm hilft". Seit 33 Jahren ist er mit Kollegin Kyra Sedgwick (55, "The Closer") verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, Sosie (29) und Travis (31).

Dass es seine Kinder ebenfalls in die Showbranche treibt, habe nicht unbedingt seinem Wunsch entsprochen, erklärt Bacon. "Die Branche ist nun mal sehr hart. Der Konkurrenzkampf ist enorm groß und die Menschen urteilen ständig über einen. Man wird für seine Arbeit verurteilt. Dafür, wie gut ein Film ankommt, wie hoch die Einschaltquoten sind, wie man aussieht und was man in einem Interview von sich gibt." Er selbst sei nie besessen davon gewesen, berühmt, erfolgreich und reich zu sein. "Mein persönliches Glück dreht sich vor allem um meine Familie und meine Freunde."