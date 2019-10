Ist Kim Basinger (65, "L.A. Confidential") in den Jungbrunnen gefallen? Die Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin zog am Wochenende bei einer Spendengala der gemeinnützigen Organisation "Last Chance for Animals" in Beverly Hills alle Blicke auf sich. Absolut faltenfrei präsentierte sich die 65-Jährige den Fotografen. Ihr cleanes Outfit unterstrich ihren jugendlichen Auftritt.

Der Hollywood-Star erschien auf dem roten Teppich in einem legeren Ensemble aus weißer Hose, passendem Longblazer und schlichtem Oberteil. Dazu kombinierte Basinger weiße Sneaker, die dem Ganzen eine sportliche Note verliehen.

Neben dem Lässig-Outfit verzichtete Basinger auf eine aufwendige Frisur. Ihre langen blonden Haare hatte sie lediglich zu einem lockeren Zopf nach hinten gebunden und einige lange Strähnen fielen ihr ins Gesicht. Dezentes Make-up rundete den Auftritt ab.