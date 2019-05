Kim Kardashian (38) ist verdammt stolz auf ihre fünfjährige Tochter North West. Die kann sich nicht nur schon selbst anziehen, sie kann die Klamotten auch geschickt kombinieren, Accessoires aufeinander abstimmen, sich Ohrringe anstecken, die größer sind als ihr Kopf und anschließend für Instagram posieren wie ein gelangweilter Rockstar. Genau dieses Bild präsentierte sich Kim letztens, als sie von der Arbeit nach Hause kam.

Die Mutter teilte die Geschichte auf Instagram mit einem Foto der stylischen Tochter: "Ich hätte nicht gedacht, dass meine Tochter so früh ihre Liebe zu Klamotten und Schmuck entwickeln würde. Ich kam tatsächlich gestern vom Arbeiten nach Hause und fand North so angezogen mit all meinen Dingen. [...] Ich liebe meine Fashionista Northie so sehr!" Da Kinder in dem Alter meistens nachahmen, was die Eltern ihnen vorleben, ist Norths Entwicklung nicht unbedingt verwunderlich. Die Designer-Sonnenbrille ist übrigens Norths, Kim hatte sie extra anfertigen lassen, damit sie sie ihr nicht ständig ausleihen muss. Ein Detail des Nachwuchs-Outfits begeistert besonders: am Ende ihrer Braids sind die kleinen Kult-Trolle aus den Neunzigern eingeflochten.

Mama Kardashian wird oft kritisiert, ihre Tochter könne ihre Kindheit nicht ausleben. Einfach hat es Kim mit ihrer modeliebenden Fünfjährigen aber auch nicht immer: Vor einer Woche dokumentierte der Reality-Star einen kleinen Wutanfall von North, nachdem sie ihr gesagt hatte, dass sie Kims pinke, hohe Schlangenlederboots nicht außer Haus tragen dürfe.