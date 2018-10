Über den Stil von Kim Kardashian West (37) lässt sich streiten - auch innerhalb des Kardashian-Clans sind sich nicht immer alle über Mode einig. In der aktuellen Folge der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" hat sich Kim nun mit ihren Schwestern Khloé (34) und Kourtney (39) über ihren Geschmack in Sachen Mode in die Haare bekommen.

"Ihr seht aus wie verdammte Clowns"

Auf einer gemeinsamen Japan-Reise kam es zum Eklat. Dort sollte Kim für das Modelabel ihrer Mannes Kanye West (41, "I Love It") eine Werbekampagne verantworten, wofür sie sich voll ins Zeug legen wollte. Allerdings gab es dabei ein Problem: ihre Schwestern.

Die waren ihr so peinlich, dass Kim das Gespräch suchte. "Um ehrlich zu sein: Ihr seht aus wie verdammte Clowns", ließ sie Kourtney und Khloé wissen, wie unter anderem in einem YouTube-Clip zu sehen ist. Vor allem das Kourtney sich bei ihren Outfits an japanischen Traditionen orientierte war ihr unangenehm: "Ihr geht voll in diesem Japan-Ding auf. Aber die Leute, die hier wohnen, machen sich wahrscheinlich darüber lustig."

Das ließ Kourtney nicht auf sich sitzen. "Du denkst, ich sah wie ein Clown aus? Also du sahst aus als hättest du gerade die Tour de France gewonnen und würdest durch die Stadt radeln", kommentierte sie den Streit. Doch damit nicht genug. Kourtney schoss weiter: "Deine bescheuerten Outfits sind scheiße. Du trägst eine bauschige Weste, pinkes Haar und türkisfarbene Schuhe. Ich bin nicht hergekommen, um durchsichtige Leggings zu tragen und meinen Arsch zu zeigen!"

Dieser Seitenhieb richtete sich nicht nur gegen Kim, sondern auch gegen ihren Mann - der bekanntlich der Designer dieser "bescheuerten Outfits" ist. Und dass das Ego von Kanye West Kritik nicht so gut verträgt, wissen ja wohl alle. Das schreit geradezu nach einer Fortsetzung.