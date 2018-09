Im Mai kam ihr Baby zur Welt, jetzt kehrt Kirsten Dunst (36, "Spider-Man") zurück ins Rampenlicht. Gemeinsam mit ihrem Partner Jesse Plemons (30) schritt sie bei den Emmy Awards in Los Angeles über den roten Teppich. Von durchwachten Nächten war bei den frischgebackenen Eltern nichts zu sehen. Dunst zeigte sich in einem dunkelblauen, extrem tief ausgeschnittenen Träger-Kleid von Schiaparelli, das bis auf den Boden reichte.

Die Schauspielerin ließ ihre blonde Mähne aus dem Seitenscheitel in großen Wellen über die Schultern fallen. Große silberne Ohrringe und ein Armband sorgten zusätzlich zur Abendrobe für Glamour. Ihr Make-up hielt sie schlicht, ihre Lippen glänzten in einem zarten Rosa.

Dunst und Plemons haben einen gemeinsamen Sohn namens Ennis, der Anfang Mai zur Welt kam. Die beiden Schauspieler lernten sich am Set der Serie "Fargo" kennen. Plemons war bei den diesjährigen Emmys für seinen Auftritt in "Black Mirror" in der Kategorie "Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" nominiert, unterlag aber Darren Criss (31, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story").