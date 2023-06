Sie sind als Gast zu einer Hochzeit geladen und wissen nicht, was Sie anziehen sollen? Welches Kleid sich für einen Hochzeitsgast eignet und worauf Sie dabei achten sollten.

Sie haben eine Einladung zu einer Hochzeit bekommen und fragen sich, was Sie anziehen können? Wir haben fünf Ideen für ein Kleid als Hochzeitsgast, mit dem Sie Eindruck schinden können und das zu fast jedem Dresscode passt.

1. Maxikleid

Ein langes, elegantes Kleid ist für einen Hochzeitsgast ideal, denn es wirkt immer festlich, gedeckt und gut angezogen. Es braucht zudem nicht mehr viel, um es in Szene zu setzen: Eine kleine Tasche, schlichte Schuhe, etwa Sandaletten, und ein wenig Schmuck genügen. Um das Maxikleid der Wahl auch zu anderen Anlässen tragen und vielfach kombinieren zu können, ist ein einfarbiges Kleid geeignet, weil es durch die Masse sowieso schon Blicke auf sich zieht und mit Print und Ärmeln zu wuchtig wirken kann.

2. Elegantes Midikleid

Etwas luftiger und moderner wirkt ein Midikleid: Es zeigt mehr Bein, hat bei der körperbetonteren Variante meist einen Schlitz zur Bewegungsfreiheit und kann mit Sandaletten, Pumps oder auch Stiefeletten kombiniert werden. Je nach Feier kann es schlicht und luftig sein oder aber besonders elegant und enger anliegend und etwa mit Pailletten besetzt sein. Dieses Kleid kann mit oder ohne Ärmel als Hochzeitsgast getragen werden, ersteres wirkt etwas formeller.

3. Cocktailkleid

Der Inbegriff eines Kleids für einen Hochzeitsgast ist sicherlich das Cocktailkleid: Es ist festlich, schick und Sie machen damit sicherlich nichts falsch. Vor allem in zarten Farben oder gängigen Tönen ist ein sicheres, schönes Outfit für viele Feiern geeignet.

4. Wickelkleid

Vor allem für eine Sommerhochzeit ist auch ein Wickelkleid eine gute Idee. Es ist meist luftig, angenehm zu tragen und Sie können es auch zu anderen Gelegenheiten prima ausführen. Es wirkt weniger formell als andere Varianten, ist dadurch aber auch später noch besonders alltagstauglich. Schick kombiniert macht es aber auch als Kleid für einen Hochzeitsgast etwas her.

5. Fröhlicher Print

Egal ob lang, kurz oder eine Zwischenlänge: Ein Kleid wirkt besonders fröhlich mit dem passenden Print. Und eine Hochzeit ist schließlich ein Anlass zur Freude – das darf das Kleid für den Hochzeitsgast auch gern widerspiegeln. Blumenprints oder grafische Muster sind etwa geeignet, um gute Laune und Lebendigkeit zu versprühen. Besonders auf einer Sommerhochzeit ist das ideal. Bei einem Maxikleid mit Print ist es ratsam, auf ein Modell mit Spaghettiträgern zu setzen, damit ein auffälliger Print nicht zu sehr erschlägt.

Den Dresscode bei einer Hochzeit beachten

Die genannten Ideen sind natürlich unabhängig von einem Dresscode. Haben Sie eine Einladung mit einem Dresscode erhalten, sollten Sie sich danach richten. Tipps dazu: Steht in der Einladung, dass sich die Hochzeitsgäste "casual" kleiden sollen, können Sie sehr frei entscheiden, welches Kleid Sie wählen möchten. Besonders Midi- und Print-Modelle sowie Wickelkleider sind dann ratsam, weil sie nicht zu festlich sind. Beim Dresscode "Black Tie" ist in der Regel ein festlicher Anlass nach 18 Uhr gemeint, zu dem Sie stilvoll und elegant gekleidet kommen sollten. Ein Abendkleid ist hier meist die richtige Wahl. Bei einer Einladung ohne konkreten Dresscode können Sie sich mit dem Brautpaar abstimmen oder sich an der Location orientieren.

Kleid für Hochzeitsgast: Weitere Tipps

Das Kleid für den Hochzeitsgast sollte bekanntermaßen nicht an ein Hochzeitskleid erinnern, also bestenfalls nicht in hellen Tönen daherkommen oder zu viel Weiß enthalten – es sei denn, die Braut ist entspannt und hat explizit darauf hingewiesen, dass das keine Rolle spielt. Auch Schwarz ist eher ungeeignet, es ist schließlich kein Anlass zur Trauer.

Bei einer Hochzeit in der Kirche sollten Sie darauf achten, dass Sie die Schultern bedeckt haben und nicht zu viel Ausschnitt zeigen.

Kommen Sie als Paar zur Hochzeitsfeier, ist es besonders nett, wenn Sie Ihre Outfits aufeinander abstimmen, um optisch harmonisch zu wirken.

Bestenfalls kaufen Sie sich ein Kleid, das Sie auch für andere Anlässe noch nutzen können: Ein zu elegantes, wuchtiges oder außergewöhnliches Kleid trägt man schließlich sehr selten.

