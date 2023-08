King Charles besuchte vor kurzem in seinem Sommerurlaub die Mey Highland Games und zeigte sich im Schottenrock und mit lässiger Sonnenbrille

von Catrin Bartenbach König Charles zeigt sich gern stolz im Kilt. Die lange Geschichte der britischen Royals mit Schottenkaros hat ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert – und anders als sein Vater scheint Prinz William nicht ganz so begeistert zu sein vom luftigen Kleidungsstück.

Unter den vielen zutiefst berührenden Momenten in den Tagen nach dem Tod der Queen vor fast einem Jahr blieb ein besonderer im Gedächtnis: Wie der neue König die Ehrenwache am aufgebahrten Sarg der Königin hielt, während Tausende von trauernden Schotten in der St Giles Kathedrale vorbeidefilierten, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.