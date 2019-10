Königin Letizia (47) erschien zur Militärparade am spanischen Nationalfeiertag (12. Oktober) in einem romantisch-verspielten Midi-Traumkleid in Rosa. Ganz anders ihre beiden Töchter, Infantin Leonor (13) und Prinzessin Sofía (12). Sie trugen bei der Veranstaltung in Madrid klassisch-elegante Shiftkleider - Leonor ebenfalls in Rosa, Sofía in Himmelblau. Bei den Schuhen setzte die Königin allerdings auf sexy Riemchen-Pumps und die Mädchen auf praktische Ballerinas.

Die frühere Fernsehjournalistin Letizia Ortiz und der damalige Kronprinz Felipe (51) sind seit 2004 verheiratet. 2005 und 2007 kamen die beiden Töchter zur Welt. Seit Juni 2014 ist er König und zugleich das Staatsoberhaupt von Spanien - und sie Königin.