Königin Letizia von Spanien (47) hat einmal mehr ihr modisches Händchen bewiesen. Zu der Eröffnung der Kunstaustellung "The Other Court" im Königspalast in Madrid erschien sie am Mittwoch in einem eleganten Hugo-Boss-Hosenanzug in Rosa. Unter dem trendigen Longblazer trug die Frau von König Felipe VI. (51) eine cremeweiße Bluse von Carolina Herrera und kombinierte dazu ein Paar Lackpumps - ebenfalls in Rosa.

Ihre brünetten Haare ließ Letizia von Spanien mit Seitenscheitel offen über die Schultern fallen. Auf auffällige Accessoires verzichtete sie. Lediglich goldene Kreolen sowie ein dazu passender Ring ergänzten den Look. Beim Make-up setzte die 47-Jährige überwiegend auf natürliche Nuancen. Ihre Augen betonte sie mit einem intensiven Lidschatten in einem warmen Bronze-Ton und schwarzer Mascara.