Der Terminkalender von Königin Máxima der Niederlande (48) ist voll. Kehrte die Ehefrau von König Willem-Alexander (52) erst vor wenigen Tagen von ihrer Pakistanreise zurück, meistert sie in ihrer Heimat nun schon wieder einen öffentlichen Auftritt nach dem nächsten. So auch am heutigen Freitag, als sie der Fachkräfte-Jubiläumskonferenz in Nieuwegein in der Provinz Utrecht beiwohnte. Stilsicher glänzte sie vor Ort in Rosa.

Einfarbig und dennoch aufregend

Die 48-jährige Mutter dreier Kinder erschien zu der Konferenz in einem eleganten Mantelkleid, das besonders aufgrund seiner verschiedenen Texturen zum Hingucker wurde. Während Schulter- und Saumbereich den Anschein von festem Webstoff machten, funkelte es an den Armen und in der Taille. Ein breiter Gürtel sowie dezente Fransen setzten dem Look sprichwörtlich die Krone auf.

Diese hatte Königin Máxima an diesem Tag natürlich zuhause gelassen. Stattdessen trug sie einen rosafarbenen Hut, unter dem ihre blonden, hochgesteckten Haare leicht hervorblitzten. Abgerundet wurde der strahlende Look von farblich passenden Stilettos sowie einer Clutch und dezentem Silberschmuck.