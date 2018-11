Am Donnerstagabend überraschte Königin Máxima (47) in einem eher unkonventionellen royalen Outfit an der Seite ihres Mannes König Willem-Alexander (51). Beim Staatsdinner zu Ehren von Singapurs Präsidentin Halimah Yacob (64) in Den Haag trug die 47-Jährige einen gemusterten langärmeligen Jumpsuit in den Farben Gelb, Beige sowie Lila und Blau. Um die Hüfte hatte die Königin eine farblich passende beige Schärpe gebunden.

Unter den weit ausfallenden Beinen waren die beigen hohen Schuhe kaum zu sehen. Zu dem hochgeschlossenen Jumpsuit kombinierte Königin Máxima einen goldenen Reif als Kette, der das Outfit am Kragen perfekt abschloss. Spitze goldene Ohrringe blitzten unter den blonden offenen Haaren hervor. Beim Make-up verzichtete das royale Oberhaupt der Niederlande auf zu viel Glamour und betonte nur seine Lippen mit einem zarten Rosa-Ton.