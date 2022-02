Eine Spinne, die massieren kann? Der Begriff Kopfmassage-Spinne klingt interessant und ist es auch. Das Gadget wird zur Massage eingesetzt und kann einhändig gleich mehrere Stellen am Kopf berühren. Neugierig auf die massierende Spinne?

Ob lange Homeoffice-Meetings oder turbulenter Familienalltag, der Kopf wird täglich beansprucht, physisch und psychisch. Wie herrlich dann so eine Kopfmassage sein kann. Wer Glück hat, kann Partner oder Partnerin, Kind oder Elternteil einspannen und um eine wohltuende Massage bitten. Allein ist das Ganze schon schwieriger, fühlt sich eine Massage mit den eigenen Händen doch eher langweilig als angenehm an. Abhilfe kann die Kopfmassage-Spinne schaffen. Wie, das lesen Sie im Folgenden.

Einhändig massieren mit der Kopfmassage-Spinne

Das Gadget besteht aus einem länglichen Griff zum Festhalten sowie kurzen und langen Armen, die am Ende mit einem kleinen Noppen abschließen. Optisch erinnert es deshalb an eine Spinne. Es handelt sich um ein bekanntes und beliebtes Gadget. Das liegt sicher auch an der Einfachheit das Massage-Tools. Es beansprucht wenig Stauraum und die Bedienung ist simpel. Der größte Vorteil liegt dabei auf der Hand: Alle können sich mit der Kopfmassage-Spinne eine angenehme Massage verpassen. Es braucht nämlich nur eine Hand und das Gadget, schon kann es losgehen. Sie setzen die Kopfmassage-Spinne einfach leicht am Hinterkopf an und lassen sie an der Kopfhaut entlang gleiten. Tempo und Druck bestimmen Sie, je nachdem, was sich angenehm anfühlt.

Schaurig schöne Kopfmassage

Kennen Sie diesen behaglichen Schauer, der den Rücken runter wandert, wenn die Kopfmassage-Spinne das erste Mal den Hinterkopf hinab gleitet? Das Gefühl ist angenehm wie ungewohnt bei der ersten Anwendung. Dank der unterschiedlich langen Arme stimuliert das Tool gleichzeitig mehrere Stellen am Kopf. So fühlt sich die Massage abwechslungsreich an und kann die Kopfhaut gleichmäßig durchbluten. Das schaurig schöne Gefühl ist sicher nicht nur für Menschen geeignet, die selten eine weitere Hand zur Verfügung haben, sondern auch für diejenigen, die sich Kopfmassagen wünschen, wann immer es ihnen beliebt und dabei nicht auf die Massage-Bereitschaft von anderen angewiesen sein möchten.

Kopfmassage-Spinne kaufen

Affiliate Link Kopfmassage Spinne mit Holzgriff Jetzt shoppen 9,95 €

Kaufen können Sie die Kopfmassage-Spinne beinahe überall, ob online oder im stationären Einzelhandel. Viel gibt es zu den Kaufkriterien nicht zu sagen. Meistens können Sie wählen, welches Material der Griff des Gadgets haben soll. Griffen aus Holz sagt man eine längere Haltbarkeit nach. Achten Sie darüber hinaus auf die Anzahl der Arme. Je mehr Arme das Tool hat, desto intensiver ist die Massage.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.