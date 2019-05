Signalfarbe auf dem roten Teppich: Serienstar Krysten Ritter (37, "Breaking Bad") präsentierte bei der Premiere der dritten Staffel ihrer Netflix-Serie "Jessica Jones" am Dienstag in Hollywood ihren Babybauch in einem knallroten Minikleid. Das Kleid bestach durch Raffungen an den Seiten und Armen. Das Rot ihres Outfits griff sie zudem in glänzenden Riemchen-Pumps und dem Lippenstift auf.

Ihre Schwangerschaft machte Krysten Ritter mit einem Babybauch-Auftritt bei den Oscars 2019 öffentlich. In einem enganliegenden dunkelroten Spitzenkleid trat sie damals zusammen mit ihrem Freund Adam Granduciel (40), Frontmann der Indie-Rock-Band The War on Drugs, vor die Kameras.