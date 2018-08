Vom Reality-TV-Star zum Model hin zur erfolgreichen Unternehmerin: Kylie Jenner hat in ihren jungen Jahren bereits einen erstaunlichen und erfolgreichen Karriere-Wandel hingelegt. Am 10. August feiert die Tochter von Kris Jenner (62) und Caitlyn - ehemals Bruce - Jenner (68) ihren 21. Geburtstag und damit in den USA den Schritt in die Volljährigkeit. Den Weg zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten hat sie schon längst beschritten. Das ist Kylie Jenners Beauty-Imperium Kylie Cosmetics.

Dieser Unsicherheit verdankt sie ihre Karriere

Dass sie inzwischen so erfolgreich ist, hat Kylie Jenner ihrem unsicheren jüngeren Ich zu verdanken. Seit Kindheitstagen habe sie Make-up getragen, um sich "selbstbewusster zu fühlen", erklärte das Geburtstagskind im Interview mit "Forbes". Das Magazin kürte sie im Juli 2018 zur jüngsten der reichsten Self-Made-Frauen Amerikas.

Aus ihrer Unsicherheit in Bezug auf ihre eigenen Lippen entstanden damals die Lip Kits. Mit Ersparnissen im Wert von 250.000 Dollar (ca. 213.000 Euro) ließ sie 2015 die ersten 15.000 Lip Kits anfertigen. Innerhalb kürzester Zeit - weniger als einer Minute - waren die Teile vergriffen. Damit gehören die "Kylie Lip Kits" zu den am schnellsten ausverkauften Make-up-Produkten aller Zeiten.

In einem von ihrer Halbschwester Kim Kardashian (37) geführten Interview des "Evening Standards" erklärte Jenner ihre Leidenschaft und das Erfolgsgeheimnis hinter Kylie Cosmetics: "Das ist eines der authentischsten Dinge, ich in meiner Karriere gemacht habe. Es bezieht sich wirklich auf mich und ich fühle, dass die Leute wissen, dass ich wirklich leidenschaftlich bei der Sache bin." Sie habe ihre Unsicherheit in Erfolg gewandelt. "Ich war unsicher wegen meiner Lippen und Lippenstift hat mir geholfen, mich selbstbewusst zu fühlen."

"Forbes" rechnet zudem damit, dass Kylie Jenner in einem Jahr die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten sein wird. Sie wäre dann 21 Jahre alt. Nicht nur Mark Zuckerberg (34) lässt sie damit alt aussehen, der einst mit 23 Jahren in den Milliardärs-Club aufstieg. Auch Snapchat-Gründer Evan Spiegel (28) wurde Anfang 20 Milliardär - es ist zwar unklar, wann genau, doch er dürfte dabei ziemlich sicher älter als Kylie gewesen sein.

Mit "Momager" Kris und Social Media zum Erfolg

Hilfe hatte Kylie beim Erklimmen der Karriereleiter von Mama Kris Jenner und ihren Social-Media-Anhängern. Allein auf Instagram folgen ihr über 110 Millionen Menschen. "Social Media ist eine wunderbare Plattform", schwärmte Jenner. "Ich habe einen so einfachen Zugang zu meinen Fans und meinen Kunden." Sie macht über ihre Kanäle Werbung für ihre Produkte und erreicht damit Millionen potentielle Käuferinnen - die darauf erfolgreich anspringen.

Im Juni 2018 erklärte das "Time"-Magazin Kylie Jenner zu einer der 25 einflussreichsten Personen im Internet. Als Grundlage für die Liste betrachtete das Magazin die weltweiten Wirkungen, die die Posts der Teilnehmer in den sozialen Medien haben und die allgemeine Fähigkeit, Nachrichten zu verbreiten. Nicht nur sei Jenner der bestbezahlte Promi auf Instagram, auch ihr Snapchat-Diss Anfang des Jahres habe bewiesen, wie viel Einfluss die 20-Jährige hat, so das Blatt.

Eines Tages soll Kylie Jenners Tochter Stormi, die im Februar 2018 auf die Welt kam, ihr Imperium erben. Wenn die Kleine es möchte. Die 21-Jährige selbst plane "für immer" bei Kylie Cosmetics zu arbeiten. Ob das in der Zukunft ohne Geschäftspartner gehen wird, wird sich zeigen. "Momager" Kris Jenner schließt es im Gegensatz zu ihrer Tochter jedenfalls nicht aus, eines Tages Anteile der Firma zu verkaufen.

Dass Kylie Jenner für immer das Gesicht ihres Beauty-Imperiums bleiben wird, daran führt aber wohl kein Weg vorbei, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte wie bislang weiterschreiben möchte. Schließlich steckt in dem Erfolgsrezept auch eine gehörige Portion Selbstvermarktung. Gar keine Frage, dass das Geburtstagskind pünktlich zur Feier der eigenen Volljährigkeit eine limitierte "Birthday Collection" ihrer Make-up-Produkte auf den Markt gebracht hat...