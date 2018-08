Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass Kylie Jenner (20) mit nur einem einzigen Tweet die Aktie von Snapchat-Betreiber Snap Inc. in den Keller hatte sausen lassen. Hauptkonkurrent Instagram dürfte sich darüber sicherlich sehr gefreut haben. Ob das wohl auch ein Grund dafür ist, warum die Social-Media-App der Mega-Influencerin jetzt einen eigenen Filter gewidmet hat?

Wer sich schon immer mal mit Jenners Beauty-Linie Kylie Cosmetics vertraut machen wollte, hat nun jedenfalls die Chance dazu. Einfach die Frontkamera öffnen und zwischen sieben Nuancen ihrer Lip-Kit-Palette wählen. Zur Auswahl stehen Candy K, Dolce, Posie K, Say No More, Shady, Boy Bye und Glitz. Auch falsche Wimpern und perfektes Contouring werden mit dem Filter auf das persönliche Ebenbild projiziert.

Queen of Instagram

Dass der 20-Jährigen ihre persönliche Filter-Ehre zuteilwird, könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass sie die absolute Top-Verdienerin auf Instagram ist. Warum Jenner die diesjährige "Instagram Rich List" anführt? Sie kann sage und schreibe eine Millionen US-Dollar für einen Post verlangen, in dem sie ein bestimmtes Produkt bewirbt. Damit ist die Make-up-Queen laut dem "Forbes"-Magazin auf bestem Wege, die jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten zu werden.