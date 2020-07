Kylie Jenner (22) liebt es derzeit offenbar, sich in neuen Looks zu präsentieren. Auf Instagram zeigt sich der Reality-TV-Star nun mit "Bronde"-Mähne. Die Trendhaarfarbe ist eine Mischung aus Blond und Brünett. Und auch ihre Augenfarbe hat sich geändert, statt braun ist diese auf den Bildern in ihrer Instagram-Story grün. Farbige Kontaktlinsen oder ein Filter waren hier wohl im Einsatz. Ihre Haarfarbe änderte Jenner in der Vergangenheit schon häufiger kurzzeitig mit Hilfe von Perücken, gerade präsentierte sie eine in Pink. Davor überraschte sie ihre Fans mit blonden Haaren.

Ihre Schwester hat sie überholt

Zuletzt hatte Kylie Jenner nicht nur mit ihren Looks, sondern auch mit ihrem Reichtum für Schlagzeilen gesorgt. Sie soll entgegen anders lautender Medienberichte doch keine Milliardärin sein. Das "Forbes"-Magazin strich sie vor wenigen Wochen wieder von besagter Liste. Ihr Unternehmen sei "bedeutend kleiner" als angenommen. Sie sei in Wirklichkeit "nur" 900 Millionen Dollar schwer, heißt es.

Damit ist ihre ältere Schwester Kim Kardashian (39) wohl gerade an ihr vorbeigezogen, die hat angeblich die magische Milliarden-Marke überschritten. Die Beauty-Queen verkaufte 20 Prozent ihrer eigenen Kosmetik-Linie an den Schönheitskonzern Coty für geschätzte 200 Millionen US-Dollar und soll nun mehr als eine Milliarde Dollar schwer sein. Zumindest behauptet das ihr Mann Kanye West (43), der seiner Frau in einer Instagram-Story dazu gratulierte.