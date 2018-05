Gilt nun "Weniger ist mehr" oder "Mehr ist weniger"? Wenn es nach den It-Girls Kylie Jenner (20, "Keeping Up With the Kardashians") und ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian (39) geht, ist diesen Sommer letzteres angesagt. Denn die beiden zeigen sich auf Instagram in Badeanzügen, die ihren Fans vortäuschen, sie hätten blankgezogen. Bei näherem Betrachten der Bilder fällt allerdings auf: Kylie und Kourtney haben sich nur Bademode angezogen, die zu ihrer Hautfarbe passt.

Sexy im hautfarbenen Badeanzug!

Hinter dem sexy Shooting steckt aber keine Werbekampagne für neue Strandbekleidung. Die zwei Brünetten werben stattdessen für "Kylie Cosmetics", dem Make-up-Unternehmen von Kylie Jenner. Die jüngste Tochter des Kardashian-Jenner-Clans hatte in der Vergangenheit bereits gemeinsam mit Kim Kardashian West (37) und Khloé Kardashian (33) für ihre Beauty-Produkte geworben. Nun hat sie ihre älteste Halbschwester mit ins Boot geholt.

So präsentieren sich die Zwei mit einem knallroten Lippenstift, der mit Hilfe der beige-farbenen Badeanzüge noch mehr zur Geltung kommen soll. Dass dabei letztlich doch die Strandmode im Fokus steht, statt Kylies neuer Kollektion - damit dürfte sie nicht unbedingt gerechnet haben. Inwiefern sich dieser " Nude Bathing Suit"-Trend allerdings durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Andere It-Girls haben es vorgemacht

Fakt ist, dass die beiden Schwestern nicht die ersten Instagram-Stars sind, die sich auf der sozialen Foto-Plattform in hautfarbenen Bikinis oder Badeanzügen zeigen. Bereits im Sommer 2017 war Model Bella Hadid (21) im "Nude Bathing Suit" im Urlaub - wie ein Post beweist. Genauso interpretierte Emily Ratajkowski (26) den Look bereits auf ihre Art und Weise. Und auch Curvy-Model Ashley Graham (30) war laut Instagram bereits in einem aufregenden hautfarbenen Bademoden-Modell unterwegs.