Auf dem goldenen Teppich der Echo-Verleihung am gestrigen Donnerstag war Superstar Kylie Minogue (49, "Dancing") der absolute Hingucker. In ihrem bronzefarbenen Plisseekleid in aufregender Metallic-Streifen-Optik brachte die Sängerin Glamour pur in die Berliner Messehalle. Das schimmernde Bandeau-Dress mit leichtem Herzausschnitt schmiegte sich eng an den Oberkörper der 49-Jährigen an und fiel in einem eleganten Faltenrock mit hohem Beinschlitz auf den Boden. Das perfekte Kleid für sensationelles Posieren.

Kylie Minogue legt grandiosen Auftritt hin

Zu ihrem metallisch-schimmernden Look kombinierte die gerade einmal 1,52 Meter große Sängerin goldfarbene Peeptoe-Heels. Fuß- und Fingernägel strahlten im zeitlosen Rot. Ihre Accessoires beschränkte Minogue auf ausgewählte Ringe und eine dezente Halskette mit mehreren kleinen Stern-Anhängern. Die blonden Haare fielen ihr in großen Wellen offen über die Schultern. Abgerundet wurde der grandiose Auftritt von einem jugendlich frischen Make-up. Ein schwarzer Lidstrich brachte Minogues Augen zum Strahlen, unterstützt von nudefarbenem Lippenstift sowie rosigen Wangen.