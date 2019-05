Lady Gaga (33, "A Star Is Born") weiß, wie man auf dem roten Teppich auffällt. Das hat sie nun auch wieder mit einem aufsehenerregenden Auftritt bei der Met Gala am Montagabend in New York bestätigt. Die Veranstaltung stand dieses Mal unter dem Motto "Camp: Notes on Fashion". Der Ausdruck "Camp" bezieht sich laut einer Erklärung des Museums auf einen Essay von Susan Sontag aus dem Jahr 1964. Darin beschreibt die Schriftstellerin, dass "die Essenz von Camp die Liebe zum Unnatürlichen" sei, "von Künstlichkeit und Übertreibung". Lady Gaga reichte dafür ein Outfit nicht aus!

Sie zeigte sich zuerst in einem pompösen, pinkfarbenen Cape-Kleid auf den Treppen des Metropolitan Museum of Art. Das Outfit stammt von Designer Brandon Maxwell (34), mit dem die Sängerin eng befreundet ist. Die schwere Robe hatte eine über sieben Meter lange Schleppe. Eine passende übergroße Schleife in Pink schmückte ihr Haar und auch das Make-up hatte sie an die knallige Farbe des Kleids angepasst. Zusammen mit fünf Tänzern und Assistenten lief sie über den roten Teppich, dann schlüpfte sie mit Hilfe von Maxwell aus dem Cape-Kleid, und es kam ein schwarzes Korsett-Kleid zum Vorschein.

Die Performance war aber noch nicht zu Ende, Lady Gaga zeigte sich anschließend in einem pinken, enganliegenden Kleid, das bis zum Boden reichte. Dann ging das Ausziehen weiter, bis sie nur noch im dunklen Funkel-BH, Höschen, Netzstrumpfhose und hohen Plateau-Stiefeln auf den Treppen für die Fotografen posierte.

Schirmherrin Anna Wintour

Die Met Gala gilt als eines der exklusivsten gesellschaftlichen Ereignisse in New York. Ziel ist es, Spenden für das Museum zu sammeln. Eingeladen sind vor allem angesagte Schauspieler, Models, Designer und Musiker. Schirmherrin ist seit Jahren Anna Wintour (69), die Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue".