Mit ihrer bunten Boho-Robe war Lashana Lynch zweifellos der Blickfang bei der "Matilda The Musical"-Premiere in London.

Lashana Lynch (34) weiß ihren weiblichen Charme in Szene zu setzen. Bei der Premiere von "Matilda The Musical" in London hat die "James Bond: Keine Zeit zu sterben"-Schauspielerin in einem edlen Pailletten-Kleid mit buntem Boho-Muster begeistert. Die hautenge Robe bestach darüber hinaus durch zarte Spaghettiträger und einen hohen Beinschlitz.

Lynch schlüpfte zudem in ein paar schwarze Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz. Fuß- und Fingernägel bekamen passend dazu einen schwarzen Nagellack verpasst. Ihre kurzgeschorenen Haare färbte sich die Schauspielerin zuletzt in einem warmen Karamellton.

Goldener Schmuck und sexy Augen-Make-up

Modische Accessoires, etwa ein goldener Haarreif, minimalistische Hängeohrringe und Ringe verliehen dem Look zusätzlichen Glamour. Beim Make-up setzte Lynch auf schwarze Mascara sowie schwarzen Eyeliner.